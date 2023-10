Valorizzazione turistica: Patto tra Calice al Cornoviglio, Rocchetta Vara, Podenzana, Tresana e Zeri

Cinque Comuni situati tra Val di Vara e Lunigiana corrono assieme per la promozione turistica del territorio. È quanto prevede l’accordo finalizzato a intercettare i fondi del bando lanciato dal ministero del Turismo e dedicato ai territori con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Il patto vede protagonisti i Comuni valligiani di Calice al Cornoviglio e Rocchetta Vara, e tre territori lunigianesi, ovvero Podenzana, Tresana e Zeri. Il progetto presentato dalle cinque amministrazioni e intitolato ’Archeostorie lungo le vie di Val di Vara e Val di Magra: dai liguri apuani ai Malaspina di Dante’, ha un costo stimato in 1,18 milioni di euro, e poggia sulla valorizzazione dei beni archeologici connessi alla rete della viabilità storica e delle fortificazioni presenti nei cinque territori. Un progetto che ha le sue radici storiche nella presenza della famiglia Malaspina, le cui ’tracce’ sono ancora oggi ben visibili sul territorio: basti pensare ai due castelli di Pian di Madrignano e Calice, così come le costruzioni di pregio ancora oggi esistenti in quel lembo di terra compreso tra Lunigiana e Val di Vara.

Un tema, quello turistico-storico, che ha permesso nel dicembre del 2021 ai Comuni di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di intercettare un contributo regionale di 40mila euro per far rinascere l’antico sentiero che univa i tre storici manieri: il castello Malaspina di Madrignano, il castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio e il maniero di Suvero, situato sulla via che porta ai Casoni.