Valorizzazione del castello. Il Comune cerca mecenati

Attivo da qualche giorno, sul portale Art Bonus, anche il Comune di Lerici, con il primo di tanti interventi in programma per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale ed artistico. Si inizia con un progetto relativo al Castello di Lerici che nasce per dare continuità alla progettualità di intervento e valorizzazione che coinvolgono la struttura per valorizzarne la fruizione del pubblico e migliorarne l’attrattività e l’accessibilità da parte del flusso turistico. Oltre quindi agli interventi già in programma e quelli di generazione del nuovo percorso museale, questo progetto completa la sistemazione di alcune stanze e la demolizione della vecchia piattaforma sismica del museo paleontologico. "Come le più grandi istituzioni culturali del mondo – commenta il sindaco Leonardo Paoletti – anche Lerici punta sulla partecipazione per generare un senso di appartenenza e la percezione per ciascun sostenitore di essere come un pezzo di un grande puzzle, indispensabile all’opera completa. L’obiettivo compartecipare alla conservazione dei propri beni laddove i fondi statali, regionali e comunali non riescono ad arrivare: una chiamata alle arti, perché in fondo, lasciare un’impronta dà un senso alla nostra presenza su questa terra". L’Art bonus, concepito dal governo come una forma di mecenatismo dell’era moderna, consente un importante beneficio fiscale sotto forma di credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Visitare il link https://artbonus.gov.it/3361-castello-san-giorgio-di-lerici.html.