Val di Vara e cambiamenti climatici La mostra fotografica a Brugnato

Si terrà in un sito che, prima della costruzione del Brugnato 5 Terre Outlet Village, venne stravolto dalla devastante alluvione del 2011. Oggi alle 17.30, in questo polo commerciale s’inaugurerà la mostra fotografica "La Val di Vara e i cambiamenti climatici – La forza dell’acqua – La storia, la cultura, le opere d’arte": un luogo simbolico, passato dalla trasformazione del fango e dell’acqua figli di un clima impazzito ad un’attività che ha permesso di voltar pagina rispetto a quei ricordi terribili. Organizzata dal Cai della Spezia e della Val di Vara, dalla Tutela Ambiente Montano Cai e dal Consorzio Il Cigno, l’esposizione, in programma fino al 30 aprile, permetterà ai visitatori di approfondire il tema grazie alle ricerche storiche, alle fotografie e all’allestimento di Laila Ciardelli e Piera Ughetto. All’inaugurazione parteciperanno il presidente del Cai della Spezia Alessandro Bacchioni, il reggente della sottosezione Val di Vara Carlo Mazza ed il presidente del consorzio Il Cigno Silvano Zaccone.

C.T.