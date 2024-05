Val di Vara, 5 terre e Montemarcello chiudono la collana ’Appennino’

Con l’uscita del volume 6 ‘Cinque Terre, Val di Vara, Montemarcello’, si completa la collana ‘Appennino’ della Andrea Parodi Editore. È la prima volta che l’Appennino Ligure viene descritto per intero così dettagliatamente, in una collana di ben 6 volumi, che spaziano dal massiccio del Béigua tra Genova e Savona, fino ai rilievi dell’estremo Levante ligure ai confini con la Toscana e l’Emilia. Come i due precedenti volumi ‘Appennino genovese’ e ‘Golfo Paradiso, Portofino, Tigullio’, anche l’ultimo della collana è nato dalla collaborazione, ormai collaudata, tra il veterano Andrea Parodi e il giovane Andrea Ferrando, appassionato esploratore di sentieri perduti, noto sul web con lo pseudonimo di ‘Appenninista’. Il volume 6 è dedicato alle escursioni nella provincia della Spezia e zone limitrofe, partendo dalla costa comprendente le celeberrime Cinque Terre e addentrandosi poi nell’entroterra, che corrisponde, pressoché per intero, con la vasta e ramificata Val di Vara. Come si può intuire, si tratta di ambienti assai diversi tra loro, che, spaziano dai bordi del mare fino ai 1639 metri di altezza del Monte Góttero, offrendo una vasta scelta di sentieri. Oltre ai sentieri più noti e frequentati, nel libro se ne trovano molti altri poco conosciuti, che potranno costituire piacevoli scoperte per gli escursionisti amanti delle vie meno battute. Quasi tutti gli itinerari proposti sono percorribili in giornata. Fanno eccezione l’Alta Via del Golfo e la Via dei Monti, due bei trekking di più giorni, descritti negli ultimi due capitoli. La numerazione degli itinerari si ferma a 99, ma, contando le tante varianti e deviazioni, i percorsi descritti sono molti di più. Oltre che nelle librerie, il volume – che conta 272 pagine, con 123 fotografie a colori e 20 cartine – , può essere acquistato sul sito internet www.parodieditore.it o telefonando direttamente all’editore al 347 6702312 o ancora inviando una mail a [email protected]. m. magi