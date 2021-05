Genova, 22 maggio 2021 - C'è l'accordo tra Liguria e Piemonte per i vaccini ai vacanzieri. I turisti liguri in Piemonte e quelli piemontesi in Liguria potranno vaccinarsi durante le vacanze ognuno nella regione degli altri. Questo per agevolare la campagna vaccinale durante la stagione turistica, quando non sono pochi i turisti piemontesi che vanno in Liguria per godersi le spiagge e quelli liguri che invece vanno verso la montagna per una vacanza refrigerante.

"Pronti per i vaccini in vacanza"

"Liguria e Piemonte sono pronte per i vaccini in vacanza. Con il Presidente Alberto Cirio stamattina abbiamo siglato il protocollo che ci permetterà di vaccinare i turisti liguri che soggiornano per molto tempo in Piemonte e viceversa", scrive su Twitter il presidente della Liguria Giovanni Toti.

250mila i piemontesi che soggiornano in Liguria

"Un servizio utile, ragionevole che contribuisce in modo decisivo al piano vaccinale. Sono oltre 250mila i turisti piemontesi che soggiornano in Liguria. Bollare come stravaganti iniziative pratiche e concrete come queste non ha molto senso", osserva Toti. Il documento è stato già trasmesso al generale Figliuolo, commissario straordinario per l'Emergenza Covid-19, per ogni opportuna valutazione e se arriverà il via libera da Roma si partirà al più presto.

Come funziona la vaccinazione in vacanza

La sinergia prevede che i residenti in Piemonte potranno ricevere la vaccinazione anti-Covid nei punti vaccinali della Liguria, così come i residenti in Liguria potranno ricevere la medesima vaccinazione presso i punti vaccinali siti in Piemonte a condizione che il soggiorno sia a scopo turistico durante il periodo estivo e per una durata che rende difficoltosa la somministrazione del vaccino nel territorio di residenza. Nella richiesta, inoltre, l'interessato deve attestare l'esistenza delle condizioni di applicabilità dell'accordo, specificare la sua condizione di soggetto non vaccinato oppure presentare la certificazione della data e tipologia della prima dose ricevuta, rilasciare le autorizzazione al trattamento dei dati.