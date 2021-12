Dalle 12 del prossimo 13 dicembre in Liguria sarà possibile prenotare la vaccinazione anticovid per i bambini d’età compresa tra 5 e 11 anni. Regione e Asl hanno messo a punto il piano per la somministrazione, con Asl5 che ha individuato nella casa della salute di Bragarina e nell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana i due hub di riferimento: nella sede di via Sardegna le vaccinazioni inizieranno il 16 dicembre, dalle 14 alle 19, per poi proseguire ogni lunedì e mercoledì (esclusi i festivi) dalle 14 alle 19; al nosocomio sarzanese le somministrazioni ai bambini avverranno il venerdì dalle 14 alle 19 (escluso il 31 dicembre) e...

Dalle 12 del prossimo 13 dicembre in Liguria sarà possibile prenotare la vaccinazione anticovid per i bambini d’età compresa tra 5 e 11 anni. Regione e Asl hanno messo a punto il piano per la somministrazione, con Asl5 che ha individuato nella casa della salute di Bragarina e nell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana i due hub di riferimento: nella sede di via Sardegna le vaccinazioni inizieranno il 16 dicembre, dalle 14 alle 19, per poi proseguire ogni lunedì e mercoledì (esclusi i festivi) dalle 14 alle 19; al nosocomio sarzanese le somministrazioni ai bambini avverranno il venerdì dalle 14 alle 19 (escluso il 31 dicembre) e il sabato dalle 8 alle 13. Le prenotazioni potranno avvenire attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it, gli sportelli Cup, il numero verde 800.938.818 e le farmacie abilitate al servizio Cup, con agende dedicate messe a disposizione dalle Asl. "Le Asl hanno individuato gli hub che su tutto il territorio ligure saranno a disposizione per la vaccinazione dei bambini tra 5 e 11 anni. Ciascun centro vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, con la presenza dei pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti dell’ospedale Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità. Anche l’accoglienza sarà a misura di bambini, grazie anche alla presenza di Capitan Vaccino, testimonial della vaccinazione pediatrica ligure contro il Covid-19" dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Intanto, continua ad aumentare l’incidenza del virus. Alla Spezia, aumentano i ricoverati e le persone positive. Le persone ospedalizzate al Sant’Andrea sono 12, delle quali tre nel reparto di terapia intensiva, mentre il dato dei positivi si attesta a 881, anche alla luce dei 61 nuovi positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore. Sono invece 472 le persone sottoposte a sorveglianza attiva. In Liguria si registra un lieve incremento dei ricoveri: 218 le persone ospedalizzate – tre più dell’altro ieri – 26 delle quali si trovano nei reparti di terapia intensiva. Di queste, 23 non risultano vaccinate. "Non escludo nulla circa il passaggio in zona gialla – aggiunge il presidente Toti – ma la situazione negli ospedali per il momento è sotto controllo, la situazione sta sostanzialmente tenendo. Mi auguro che il virus molli un po’ la presa. Il segnale assolutamente positivo è che solo oggi abbiamo fatto 15mila vaccini, un numero straordinario legato anche all’entrata in vigore del ‘super green pass’ di cui siamo orgogliosi di essere stati i primi promotori".

Nel frattempo, da Genova arriva un’altra speranza nella lotta al covid: un farmaco universale contro ogni variante di Sars-CoV-2 e contro tutti i microbi della stessa famiglia, frutto degli studi di Angelo Reggiani dell’Iit di Genova, Paolo Ciana dell’Università Statale di Milano, e Vincenzo Lionetti della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. I tre scienziati italiani hanno infatti brevettato una strategia in grado di impedire al patogeno di Covid-19 e a tutti i suoi ‘parenti’ l’ingresso nella cellula bersaglio, una sorta di schermo per bloccare il virus. Entro due anni potrebbe partire la sperimentazione.