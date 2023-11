"Vaccinazione Antinfluenzale: Avis Spezzina Promuove Campagna Gratuita"

Con l’arrivo della stagione fredda e soprattutto dei malanni collegati riprende la campagna di vaccinazione antinfluenzale che la sezione spezzina di Avis promuove mettendo a disposizione il proprio centro del quartiere del Favaro per tutti i donatori di sangue e plasma per per i quali la vaccinazione antinfluenzale è gratuita. "Tutelare la salute di noi donatori – spiega il presidente dell’associazione dei donatori, Giacomo Grande – con la vaccinazione vuol dire allo stesso tempo tutelare le persone che ci sono vicine ma anche poter continuare a donare con regolarità". La vaccinazione contro l’influenza stagionale potrà essere effettuata al centro Avis di via Caselli al Favaro, prenotando al numero 0187-511089 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Le prime somministrazioni inizieranno a partire da lunedì 20 novembre.