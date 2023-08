"Vacanze a San Terenzo: Il ’librino divertente’ di Daniele Caluri"

Il protagonista della decima tappa della Rassegna letteraria 2023, organizzata dalla Coop 1° Maggio, è Daniele Caluri (nella foto) con il suo ‘Il librino divertente delle vacanze’, presentato oggi alle 18 alla Marina di San Terenzo. L’autore, livornese doc, disegnatore che ha prestato la sua matita a personaggi come Martin Myster e Dylan Dog, si cimenta in un libro di ‘compiti per le vacanze’ per niente convinto di quello con cui era alle prese suo figlio: ‘Il librino divertente delle vacanze’ è il risultato del suo impegno. Lo presenta Persio Tincani santerenzino, docente di filosofia del Diritto all’Università di Bergamo, introduce Beppe Mecconi curatore della Rassegna Letteraria.