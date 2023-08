Va in scena il teatro napoletano a Montemarcello (Ameglia): Napoli Milionaria di De Filippo

Il teatro napoletano va in scena a Montemarcello. Nell’ambito delle iniziative dell’estate organizzate dal Comune di Ameglia giovedì sera si esibisce la compagnia teatrale Pullecenella & C. in un grande classico del teatro partenopeo: ’Napoli Milionaria’ di Eduardo De Filippo con la regia di Ernesta Manselli. Lo spettacolo è in programma nella piazzetta XIII Dicembre nel borgo collinare amegliese con inizio alle 21.30 e ingresso gratuito senza bisogno della prenotazione. La trama descrive le vicende di una tipica famiglia popolare napoletana, durante la seconda guerra mondiale e subito dopo la liberazione mettendo insieme riflessione e divertimento come nello stile di Eduardo De Filippo (nella foto).