Va contromano poi minaccia il suicidio

Sorpassa in contromano una colonna di veicol fermi per un incidente. E al momento del ritiro della patente da parte della polizia locale, minaccia il suicidio. L’episodio l’altro pomeriggio mentre due pattuglie della municipale erano impegnate nei rilievi di un tamponamento a catena in via Buonviaggio: in quel mentre un’auto che, proveniente dalla città, è sbucata contromano da una curva sorpassando i veicoli incolonnati per l’incidente. Gli agenti hanno subito bloccato l’auto per evitare un incidente frontale, decidendo di sottoporre ad un controllo la conducente, una 56enne residente fuori città. La donna è subito scesa dal mezzo e, in stato di agitazione, ha urlato di sentirsi male e voler andare a casa. E’ stato quindi richiesto l’intervento di un’ambulanza per fornirle assistenza. Ma all’arrivo del mezzo di soccorso la 56enne, sebbene continuasse ad urlare di star male, ha rifiutato le cure dei sanitari. E quando è stata informata che per quel sorpasso vietato le sarebbe stata ritirata la patente, ha minacciato più volte di togliersi la vita. Riportata alla ragione, ha telefonato al padre per farsi venire a prendere, ma le sorprese non sono finite qui perchè quando l’uomo è arrivato, da accertamenti è emerso che stava guidando un’auto sprovvista di assicurazione e senza revisione. Il mezzo è stata sequestrato, oltre sanzioni per oltre 1.000 euro. A quel punto la donna è andata nuovamente fuori di sè, al punto da dover essere trasportata al pronto soccorso, dal quale però si subito allontanata.