Uso temporaneo dei beni degradati. Raffica di emendamenti in Consiglio

Lo scopo dichiarato è favorire iniziative economiche nel quadro di emergenza sociale riconducibile al dopo pandemia e alle guerre in corso. E lo strumento individuato è l’uso temporaneo di beni pubblici e privati in stato di degrado e di abbandono. Un uso in deroga rispetto alla destinazione prevista dagli strumenti urbanistici in vigore e normato dall’articolo 23 quater introdotto nel 2020 a modifica del testo unico sull’edilizia.

La novità è stata introdotta nel corso del corso dell’ultimo consiglio comunale, che ha raficato, a maggioranza, una specifica delibera di giunta. Tutto liscio? Neanche a parlarne. Il tema ha infatti innescato un aspro confronto, scandito da interruzioni dei lavori assembleari e da un breve summit di maggioranza. A sparigliare le carte ci ha pensato l’opposizione, su iniziativa del consigliere dem Andrea Montefiori, che sull’argomento all’ordine del giorno ha presentato ben 12 emendamenti, sottoscritti da tutti gli esponenti del Pd e anche dai colleghi delle altre forze di minoranza. La dialettica politica si è imposta con la forza dei numeri. E alla fine le dodici proposte di modifica del testo della delibera sono state tutte respinte in aula a favore di un auto-emendamento presentato dai peracchiniani. Ma il centrosinistra per una volta ha portato a casa il risultato. Non tanto per i rilievi di principio sollevati – l’insistenza sul requisito del rilevante interesse pubblico delle operazioni di valorizzazione temporanea degli immobili, l’esigenza di predisporre un elenco, soggetto a periodico aggiornamento, sulle aree pubbliche da valorizzare, il vincolo per impedire il consumo di nuovo suolo –, non particolarmente apprezzati dalle forze di maggioranza. L’auto emendamento presentato dal centrodestra dopo frenetiche consultazioni, e poi approvato dall’aula, riguarda piuttosto un elemento di interesse giuridico: l’atto licenziato lunedì sera dal consiglio comunale prevede infatti, come richiesto a gran voce dai dem e dal resto dell’opposizione, che, in presenza di beni di proprietà pubblica, l’eventuale gestore ’debba’ – non ’possa’ come previsto invece dalla delibera iniziale –, essere individuato tramite procedure ad evidenza pubblica.

"Non sappiamo se per rinnovato pressappochismo o cos’altro, ma uno scivolone simile è grave e inammissibile – è il comento di Montefiori –. Quali verifiche vengono fatte sulle delibere? Come vengono preparate? Se non fossimo intervenuti, quali conseguenze ci sarebbero state per il Comune?". E ancora: "Singolare che l’assessore Patrizia Saccone ci solleciti a studiare, quando una sua delibera è stata oggetto di un errore così grossolano".