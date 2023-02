Grazie al progetto regionale Scuola Digitale Liguria (con la conduzione operativa di Liguria Digitale) e alla Cyber & Security Academy di Leonardo (il polo formativo dedicato ai temi della sicurezza informatica con sede a Genova), Regione Liguria affiancherà gli istituti scolastici per affrontare il tema di un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie. Il progetto ‘Young Cyber Security Academy’ – nato dall’idea del docente all’Università Cattolica di Milano Alessandro Curioni con l’obiettivo di formare degli utenti del web consapevoli e, potenzialmente, dei futuri operatori nel settore –, ha visto la realizzazione di un ‘Manuale di prevenzione e primo soccorso’ per nativi digitali, che include una guida alle trappole e ai pericoli del mondo virtuale, e della web-serie ‘Gli irregolari del web’. Si tratta di dodici episodi interamente sceneggiati, recitati e filmati dai figli del personale delle aziende partner, Leonardo e Plenitude, sotto la direzione didattica dello staff del professor Curioni col contributo di professionisti specifici. La serie racconta di un gruppo di studenti e studentesse alle prese con delle indagini oltre lo schermo, con i protagonisti che si troveranno ad affrontare in prima persona le minacce che possono arrivare dal web. Il manuale e la web serie verranno messi a disposizione di tutte le scuole e degli organismi di istruzione e formazione professionale, in modo da affrontare con risorse pronte i principali temi legati alla cyber security. Il percorso di formazione e sensibilizzazione culminerà in un workshop dedicato alle scuole liguri nella sede della Cyber & Security Academy di Leonardo, in Torre Fiumara.