Urtato il portale medioevale Pietra storica cade sulla piazza

Ingresso col... botto. E necessità urgente: rimediare alla ferita all’architettura medievale. E’ accaduto a Porto Venere. I danni sono quelli al portale di accesso al carruggio del borgo antico. Li ha inferti il mezzo dell’Ati che svolge in appalto, per conto di Acam Ambiente, il servizio di ritiro porta a porta dei rifiuti. Nessuna ’carica’ ma uno strusciamento involontario che ha innescato il distacco di una grossa pietra del complesso monumentale che funge da biblietto da vicita di Poto Venere. Nessun ferito ma manovra impropria e ancor prima, come si sostiene del borgo, vietata. In ogni caso, al netto della valutazione dela Polizia Municipale, è partita la corsa ai ripari. La zona antistante il luogo dell’incidente è stata delimitata e il Comune si è immediatamente attivato per chiedere l’intervento di una ditta specializzata che si occuperà della riparazione. Il manufatto risale al 1160 ed è vincolato dalle Belle Arti dagli anni Trenta del Novecento.