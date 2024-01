Urtano auto e parapedonali poi fuggono: due donne identificate dalle telecamere

La Spezia, 27 gennaio 2024 - Provocano incidenti stradali e si danno alla fuga: due donne identificate dalla polizia locale grazie alle telecamere.

Nel primo caso, all’una della notte di ieri, una Mini Cooper, in via Redipuglia, ha sbandato finendo contro un’auto in sosta; l’autista, dopo essersi disincastrata dal primo urto, ha ripreso la marcia e, sbandando di nuovo, ha colpito altre due auto in sosta. Nonostante gli ingenti danni cagionati, ha ringranato la marcia e si è dileguata.

Nel secondo caso, intorno alle sei della mattina, un Suv, alla rotonda di via Padre Giuliani con via Veneto, si è scontrata a forte velocità, contro i para-pedonali, abbattendoli; anche quest’automobilista, riguadagnata la carreggiata, è fuggita.

Entrambe le conducenti, due donne spezzine (ed i relativi veicoli) sono state però identificate dalla polizia locale grazie al sistema di videosorveglianza cittadino; gli operatori della Sezione Infortunistica infatti, con un paziente lavoro di incrocio delle varie inquadrature, partendo a raggio dai luoghi dei sinistri, hanno ricostruito l’intero percorso dei due veicoli che li ha condotti dritti alle proprietarie nonché conducenti dei mezzi.

Alle due donne sono stati contestati, oltre alla guida pericolosa ed alla perdita di controllo, anche l’onerosa sanzione prevista dal Codice della Strada per coloro che, dopo aver provocato danni alle cose, si allontanano senza fornire, in qualsiasi modo, i propri dati alle controparti danneggiate per consentire di richiedere il ristoro dei danni patiti.

La polizia locale ha provveduto in tal senso, così che, a vicenda conclusa, le conducenti non solo dovranno ugualmente risarcire i danni ma dovranno pagare le pesanti sanzioni e si vedranno sottrarre svariati punti dalle patenti di guida.

Marco Magi