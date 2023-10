"Urge un tavolo di confronto sul futuro"

"Questa notizia ci lascia delusi e preoccupati: abbiamo fortemente creduto e continuiamo a credere allo stabilimento per la produzione di idrogeno verde, perchè rappresenta ancora un’opportunita di crescita economica e occupazionale attraverso l’industria sostenibile, e può diventare un volano per sinergie industriali sul territorio". La Uil non nasconde l’amarezza per la decisione di Enel . il segretario provinciale di Uiltrasporti, Marco Furletti, e il segretario regionale Uiltec, Salvatore Balestrino, sottolineanco che "già dopo l’audizione in commissione consiliare avevano espresso le nostre perplessità. Il progetto dell’idrogeno verde aveva trovato l’interesse di molte aziende della nautica da diporto, del mondo portuale; questa decisione ci lascia preoccupati". La Uil un paio di settimane fa, anche alla luce dell’annuncio fatto dai vertici di Enel in occasione della commissione consiliare in Comune, aveva chiesto che venisse riaperto il tavolo confronto, che vede protagonisti oltre al colosso dell’energia anche la Regione Liguria, il Comune della Spezia, sindacati e associazioni datoriali. "Ora quiesta richiesta diventa più urgente, perchè viene a mancare un tassello importante delle progettualità pensate per l’ex centrale su cui avevamo creduto fortemente" dicono Furletti e Balestrino.

mat.mar.