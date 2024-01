’Uova fatali’ di D’Aponte al Ruffini

La fantasia ha ’tradotto’ un grande classico sotto forma di fumetto. L’idea originale è di Marco D’Aponte, professionista del genere e autore della rivisitazione in chiave fumettistica di ’Uova fatali’, il romanzo di Michael Bulgakov scritto nel 1925. D’Aponte ha ripreso il lavoro del drammaturgo russo e lo ha trasformato in chiave graphic novel proseguendo un filone artistico intrapreso da diversi anni che lo h portato a tante realizzazioni esposte in mostre, libri e collaborazioni con quotidiani.

L’opera a fumetti ’Uova fatali’ verrà presentata venerdì prossimo, 26 gennaio alle 17.30 al centro sociale Ruffini di Santo Stefano Magra. Il torinese Marco D’Aponte, nell’occasione affiancato da Beppe Mecconi, è pittore e autore di fumetti e negli anni Ottanta e Novanta è stato anche illustratore per editori nazionali e internazionali. Partecipa a diverse mostre con le serie pittoriche ’Popolo rosso’ e ’Storie’, una collezione di ritratti con protagonisti i personaggi della letteratura, del mito oppure del fumetto. Una tecnica alla quale si sta dedicando con maggior impegno e continuità a partire dall’inizio degli anni Duemila. E’ stato per altro autore, su testi scritti da Rossana Repetto, della rassegna ’La Storia di Torino a fumetti’ e ’Il grande Torino a fumetti’. Inoltre marco D’Aponte ha realizzato la versione a fumetti di "Sostiene Pereira" basato sull’omonimo romanzo di Antonio Tabucchi, sceneggiato da Marino Magliani e ’La luna e i falò’ adattamento del celebre romanzo scritto da Cesare Pavese.