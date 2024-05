Uomini in viaggio alla ’Beghi’

Uomini in viaggio, tra storia, metafora e letteratura. E’ questo il titolo, oltre che il filo conduttore, del tema che verrà affrontato questo pomeriggio, giovedì, nel gran tour degli intellettuali organizzato alla biblioteca civica “Beghi” di via del Canaletto alla Spezia. Nell’appuntamento odierno, con inizio alle ore 17, si terranno le conferenze a ingresso libero dal titolo "Il viaggio d’istruzione nel mondo antico" tenuta da Egidio Di Spigna, "L’inquietudine del viaggio nel secolo dei Lumi" a cura di Rina Gambini e infine "Il viaggio in Italia dei Philosophes" di Giuseppe Benelli. L’iniziativa si avvale del patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune della Spezia, del Sistema bibliotecario urbano, del Museo Etnografico e del centro culturale Il Porticciolo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0187-727885.