Uno studio ad hoc sul commercio "L’offerta merceologica è carente"

Il consigliere comunale del Partito democratico Andrea Montefiori interviene nel dibattito che si sta sviluppando attorno al commercio cittadino, sempre più insidiato dalle piattaforme di acquisto online e in fase di profonda trasformazione per adeguarsi alla domanda di un turismo sempre più in crescita. L’esponente dem lancia la proposta di uno studio ad hoc sulle tipologie merceologiche carenti e necessarie sul territorio, per provare poi ad assumere iniziative capaci di riordinare l’offerta commerciale non solo in funzione delle necessità dei turisti ma anche e soprattutto di quelle dei residenti. "Studio che poteva essere finanziato – dichiara Montefiori – con le risorse destinate a progettare opere poi non realizzate quali il tunnel di Monesteroli, la passerella ai giardini e la nuova piazza del mercato".

Per il consigliere di minoranza è poi fondamentale pensare a percorsi che agevolino fiscalmente le imprese che vogliono svilupparsi sul territorio, attraverso un processo che veda protagonisti, in termini di proposte e partecipazione alle decisioni, gli stessi esercenti guidati dalle associazioni di categoria. "Un’iniziativa da attivare subito – prosegue Montefiori – dovrebbe poi essere il ripristino delle navette dai parcheggi di interscambio. Un servizio funzionale allo shopping cittadino e a coloro che in città lavorano e hanno il perenne problema del parcheggio e del costo degli abbonamenti alla sosta". Dove trovare ulteriori risorse? Ad esempio riducendo le spese destinate a scelte non strategiche, attacca il consigliere. "Spesso l’amministrazione finanzia operazioni tese a soddisfare bisogni di brevissimo periodo, inseguendo consensi immediati e senza avere una scala delle priorità".

Di fronte alle difficoltà che stanno attraversando tante attività commerciali spezzine, per Montefiori la giunta Peracchini rimane spettatrice inerte, limitandosi ad accodarsi alle comprensibili malinconie di molti cittadini rispetto al venire meno di negozi storici e della tradizione. Infine dal rappresentante dem arriva la richiesta di aggiornare quanto prima il piano urbanistico comunale. "Siamo fermi al piano regolatore del 2002 e questo non può essere accettabile. Non può esistere alcuna seria e reale programmazione in nessun ambito economico senza adeguati strumenti urbanistici. Il colmo è che durante una recente seduta del consiglio, dalla maggioranza è stata criticata la pedonalizzazione del centro storico". Se veramente si è convinti che quello sia stato un errore si provi a fare marcia indietro, polemizza Montefiori, che rimarca come dal suo punto di vista tanti dei cambiamenti positivi avvenuti in città siano invece conseguenza di quella scelta.

V.C.G.