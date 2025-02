Uno spinello davanti ai carabinieri. Denunciato un ventenne di Luni

La distrazione e soprattutto il fiuto esperto dei carabinieri è costato una denuncia a un ventenne residente nel comprensorio del Comune di Luni pizzicato mentre stava tranquillamente fumando uno spinello di fronte al portone di casa in compagnia di una ragazza. I militari della stazione di Luni impegnati nel monitoraggio del territorio con particolare attenzione allo spaccio, non si sono fatti ingannare dall’inconfondibile aroma e si sono presentati. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono spuntati 80 grammi di sostanza risultata essere hashish. Il giovane è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio mentre la giovane che era in sua compagnia, alla quale sono stati trovati addosso 6 grammi di sostanza, è stata segnalata alla Prefettura di Spezia come assuntrice di stupefacenti.