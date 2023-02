Uno sguardo sul mondo variegato delle imprese Prospettive di lavoro: le notizie sono contrastanti

Per chi si affaccia sul mondo del lavoro, si alternano dati altalenanti, preoccupanti da un lato, ottimistici dall’altro; Confesercenti lancia l’allarme a livello nazionale per la frenata delle aperture di nuove attività (-20%) a fronte delle circa 43.000 chiusure del 2022, mentre il presidente della Regione accende gli entusiasmi per una Liguria al primo posto quanto a crescita del PIL nel 2023, sulla base dei dati di Confartigianato; secondo il presidente Toti, infatti, logistica e cantieri sono in crescita, ma su questo giornale, domenica 12 febbraio, si parlava di un calo della movimentazione merci del porto spezzino vicino al 50%. D’altro canto, rispetto al dato nazionale sul saldo negativo tra aperture e chiusure di attività commerciali, la Liguria non appare tra le peggiori, anzi – secondo alcuni dati – sembrerebbe addirittura in controtendenza. Chi guarda al proprio futuro lavorativo, comunque, non può non tenere conto di questi segnali, ma li deve interpretare. Nessuna scelta si può fare a cuor leggero perché anche i lavori più umili prevedono consapevolezza, formazione e competenze che non si ottengono in un giorno, ma si costruiscono con un percorso.