Uno sguardo su Weimar Caricature al San Giorgio

La mostra documentaria ‘Jecheskiel David Kirszenbaum (1900-1954) - Caricature dell’epoca di Weimar di uno studente del Bauhaus’, organizzata dall’Associazione culturale italo tedesca, inaugura oggi al Museo del Castello San Giorgio. In essa, che resterà aperta fino all’11 giugno, si presenta l’artista ebreo polacco-francese, studente del Bauhaus a Weimar e autore di caricature pubblicate sulle più importanti riviste berlinesi dell’epoca. Stamani alle 10.45, si svolgerà inoltre, una conferenza del professor Gustavo Corni, già docente di storia contemporanea all’Università di Trento, dal titolo ‘Una democrazia alla prova. Weimar 1918 – 1933’. Sul canale Youtube dell’Acit è presente una serie di videolezioni dello studioso dedicate alla storia tedesca dal 1945 al 1990. La mostra, prodotta dal Goethe Institut in collaborazione con la Volkshochschule di Weimar e esposta nella nostra città con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Museo del Castello San Giorgio, costituisce un omaggio a un artista finora poco conosciuto, nonostante il notevole livello delle sue opere, per le quali è stato accostato a Chagall. Testimone critico di un’epoca, riflette nelle sue vicende personali il destino tragico degli ebrei. Kirszenbaum, figlio di un rabbino, nasce nel 1900 nel villaggio di Staszów. Fin dall’infanzia egli documenta in dipinti e disegni la vita della comunità ebraica che lo circonda. Pur nelle difficoltà di un’intera vita di fughe e dolori, Kirszenbaum riuscì ogni volta a ricominciare, in condizioni socioculturali diverse, a guadagnare la stima della critica. Mostra aperta da martedì a domenica dalle 10-12.30 e 14-17. Previste visite guidate per scuole a cura di Acit, Info e prenotazioni: [email protected] Ingresso gratuito.

Marco Magi