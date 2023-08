Uno sguardo a Oriente Verso la fiera di Nanning

Confartigianato ‘amica’ della comunità imprenditoriale cinese alla Spezia. Un rapporto proficuo, quello della nostra provincia con la terra del Dragone, che va avanti da molti anni. Nei giorni scorsi il direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli e la funzionaria Antonella Simone hanno incontrato Zhou Wanli, presidente dell’associazione ‘Amici della Cina’ che condivide e promuove la cultura e gli scambi tra Cina e Italia favorendo amicizia e gemellaggi. L’incontro si è tenuto nella sala giunta della sede di via Fontevivo. Negli ultimi anni, per dare a più studenti provenienti dalla Cina l’opportunità di rafforzare le proprie conoscenze in modo più professionale, sono state organizzate e tenute numerose mostre d’arte, concerti e corsi di perfezionamento per formare giovani artisti.

Sul tavolo dell’incontro varie proposte, tra queste la più importante e imminente è la Nanning Sister Cities Caexpo, evento fieristico che si svolge ogni anno a Nanning, che punta promuovere la città e la provincia della Spezia, la ricchezza della nostra terra e dei nostri prodotti. "E’ molto importante rinsaldare i legami con la comunità cinese della Spezia e promuovere il nostro territorio e le nostre imprese in Cina. Anche in Confartigianato sono cresciuti gli imprenditori cinesi iscritti. L’associazione ‘Amici della Cina’ è sempre la benvenuta nei nostri uffici" – ha dichiarato il direttore Giuseppe Menchelli al termine dell’incontro.