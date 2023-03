"Uno dei protagonisti della storia della comunità"

Moltissimi i messaggi di cordoglio di chi ha condiviso per tanti anni la scena pubblica con Giorgio Bucchioni, a volte alleandosi e altre scontrandosi con lui, ma sempre rispettandolo profondamente. "Conoscevo e stimavo Giorgio da molti anni – ricorda Luigi Grillo – e suo tempo mi impegnai molto per favorirne la nomina a Presidente dell’ Autorità portuale di La Spezia all’inizio degli anni ‘90. Mi riconosco tra coloro che piangono la sua scomparsa come uno dei più intelligenti e capaci protagonisti della nostra città. Seppe con lungimiranza dare impulso al processo di privatizzazione del nostro porto sfruttando al meglio le potenzialità del nostro scalo. E si impegnò moltissimo per favorire la realizzazione della Pontremolese testimoniando in ogni sede, sia in regione sia fuori dalla Liguria, la strategicità di questa struttura finanziaria indispensabile per il nostro porto.

Si unisce al ricordo anche uno dei successori di Bucchioni alla guida del porto spezzino. "Con Gorgio – spiega Lorenzo Forcieri – ho sempre avuto un dialogo vero, sempre teso all’obiettivo comune di fare grande il nostro porto. Alla moglie Mayda e alla famiglia porgo le mie sincere condoglianze".

VCG