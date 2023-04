Unitre, gli incontri in Comune

Nuova settimana in compagnia degli appuntamenti curati dall’Unitre (Università per le tre età) di Lerici, presieduta da Eliana Bacchini. Si parte domani, alle 16.30, in sala consiliare (ingresso dal retro del Comune a causa di lavori nell’atrio), per il percorso articolato di prevenzione e medicina, con la conferenza della dottoressa Elena Carabelli ‘Prevenzione e cura dell’Alzheimer’, letture e musica a cura dell’associazione Amas. Venerdì, invece, alla stessa ora, ma nella sede Unitre di via Gerini 40, è prevista la conferenza del professor Fabrizio Dei ‘La Rosa Bianca - seconda parte’. Per il corso di inglese all’Hotel Shelley, giovedì dalle 9.30 alle 11 (per beginner) e sabato dalle 10 alle 11.30 (per upper intermediate); per il corso di spagnolo, nella stessa location, venerdì dalle 9.30 alle 11 (per avanzato) e dalle 11 alle 12,30 (per intermedio e principianti).