Un’interpellanza sul wc chimico per gli autisti

Il bagno chimico finisce in consiglio comunale. La vicenda denunciata da Cub Trasporti e pubblicata da La Nazione – l’azienda ha messo a disposizione degli autisti un bagno chimico in via Persio in sostituzione dei servizi igienici di un locale, attualmente non utilizzabili – sbarca a Palazzo civico per effetto dell’interpellanza presentata dal consigliere comunale dem, Marco Raffaelli. "Appare chiaro che quanto installato dall’azienda non si possa ritenere un servizio né dignitoso, né sufficiente verso il personale – dice Raffaelli – e a medesimo giudizio sono giunte anche le associazioni sindacali, attivatesi peraltro con una segnalazione ad Asl5". Raffaelli chiede al sindaco e alla giunta "se ritiene il servizio, fornito dall’azienda al proprio personale, idoneo e dignitoso nei loro confronti". Chiesto un intervento sull’azienda "per soddisfare l’esigenza del proprio personale viaggiante".