Un’ambulanza tutta nuova per la Pa

Un terzo mezzo di emergenza per la pubblica assistenza di Monterosso. L’importante acquisto sarà celebrato domani pomeriggio alle 16.30 in piazza Garibaldi, con una festa d’inaugurazione. L’ambulanza è stata acquistata grazie alle generose donazioni dei suoi sostenitori: si tratta di un veicolo full optional con ogni strumentazione medica e attrezzatura necessaria per rispondere tempestivamente ed efficacemente a ogni emergenza sanitaria sul territorio. "Avere tre mezzi d’urgenza in un territorio logisticamente complicato come Monterosso è un grande orgoglio e una grande soddisfazione – spiegano i militi della Pubblica assistenza monterossina –. Questo nuovo mezzo rappresenta una dimostrazione tangibile del supporto continuo dei donatori e della costante crescita dell’organizzazione. Il ricordo va a Renzino De Simoni, deceduto durante la pandemia a causa di un’infezione da covid contratta proprio mentre operava per prestare il proprio soccorso. In quel periodo il gruppo della PA di Monterosso era rimasto senza il proprio padre fondatore e quella che per molti sembrava la fine è diventata una rinascita"