Un’altra pesante squalifica per i ragazzi del Cadimare

Saranno ancora le acque di San Terenzo a ospitare gli equipaggi del Palio del Golfo. All’ombra del castello, oggi pomeriggio va in scena la decima prepalio organizzata dalla borgata Venere Azzurra, con il programma delle gare che sarà aperto come di consueto alle 17.30 dalla prova Junior, seguita alle 18 da quella Femminile. La gara Senior è invece in programma alle 18.30. Intanto, ha del clamoroso la decisione della giuria che, solo l’altro ieri, ha squalificato l’armo Junior del Cadimare che aveva dominato la gara organizzata domenica scorsa a San Terenzo. L’equipaggio composto da Federico Pecunia, Lorenzo Sommella, Marco Peghini e Filippo Salvetti, timonati da Elia Lucilli, aveva vinto a mani basse, scavando un solco col resto degli equipaggi e conquistando il quarto successo stagionale. A cinque giorni di distanza, la revisione delle immagini di gara ha però evidenziato il salto di boa alla virata dei 500 metri da parte della barca cadamota, con l’equipaggio bianconero che è stato dunque squalificato. La vittoria è stata quindi assegnata a tavolino al La Spezia Centro, con l’equipaggio composto da Daniele Mascolo, Alessio Bono, Federico Capasso e Diego Tesone, timonato da Emma Borsi, che ottiene così la prima vittoria stagionale dopo una serie importante di piazzamenti di vertice. Al secondo posto sale invece l’equipaggio delle Grazie, mentre il terzo posto è del San Terenzo, seguito da Porto Venere, Fezzano, Muggiano, Canaletto e Fossamastra. Per effetto di quanto deciso dai giudici – per l’armo junior del Cadimare si tratta della seconda squalifica dopo quella rimediata nella prepalio di casa – cambia anche la classifica Junior del Trofeo Palio del Golfo, la graduatoria che tiene conto dei risultati delle prepalio. La Spezia Centro con la vittoria a tavolino consolida la prima posizione con 114 punti, seguita dalle Grazie con 106 punti e San Terenzo con 100.

Intanto, non è passato inosservato nel mondo del Palio il ritorno di Paolo Lavalle. L’Imperatore della disfida remiera, che detiene il record di vittorie – undici, delle quali quattro nel Canaletto, una col Crdd e sei col Marola – è entrato nell’organico della Spezia Centro con il compito di sostenere l’attività dell’armo Senior. Proprio nella borgata spezzina, Paolo ritroverà suo figlio Francesco, primo remo dell’equipaggio senior.