Un’altra casa Arte sequestrata. Allontanati i due occupanti

In questa settimana sono già tre gli alloggi occupati abusivamente, che sono stati liberati e posti sotto sequestro preventivo dalla polizia locale. Gli agenti della sezione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana diretti dal comandante Francesco Bertoneri, su ordine della procura della Repubblica, hanno eseguito un nuovo sequestro disposto dal gip del Tribunale della Spezia. Torna così nella disponibilità di Arte un alloggio in via XX Settembre che affacciava in piena area pedonale. Gli occupanti, una coppia composta da un extracomunitario e una donna italiana, hanno obbedito all’ordine di lasciare l’immobile e hanno provveduto ad abbandonare l’alloggio nel giro di poche ore, trovando un’altra soluzione, questa volta regolare. L’appartamento, completamente liberato dagli oggetti e dal mobilio degli occupanti, è stato sigillato da tecnici Arte che, dopo averlo rimesso in sesto, potranno affidarlo a dei legittimi assegnatari.