Una vita sul pentagramma Pasqua racconta ’Foffo’ Scorci di una carriera al top

Una vita densa di storie, aneddoti, persone e note. Rodolfo, per tutti Foffo, Bianchi, è un’enciclopedia vivente della musica italiana: ingegnere del suono, fonico, produttore, ha attraversato decenni a cavallo del pentagramma. Musicista approdato a Sanremo, nel 1972 entra nella scuderia Rca e si mette a servizio degli artisti, fra studio e concerti: Zero, Baglioni, Oxa, Morandi, Dalla, Daniele, Raf, Ligabue, Elio e le Storie Tese alcuni dei big con cui ha lavorato.

Una carriera fuori dal comune, che sarà raccontata venerdì 9 giugno alle 19 nell’incontro in programma al Pin, al Centro Allende, alla Spezia: insieme agli autori di ’Storie di straordinaria fonia’ (Edizioni Bertoni), a lui dedicato, la scrittrice e autrice Francesca Gaudenzi e il giornalista e conduttore radiofonico Duccio Pasqua, dialogherà con la giornalista Chiara Tenca per raccontare questi anni incredibili. È Duccio Pasqua a presentare l’opera e il suo protagonista.

Com’è nato questo libro?

"Conosco Francesca da vent’anni, per comune frequentazione dei concerti di Elio e le Storie Tese. Ci siamo trovati più volte a conversare con questo fonico che raccontava aneddoti su aneddoti. All’insaputa l’una dell’altro, continuavamo a domandare a Foffo di metterli in un libro, ma diceva di non essere un personaggio famoso, pensava che la sua storia non avrebbe interessato nessuno e tuttora ne è convinto. Ci siamo trovati per caso qualche anno fa a un matrimonio in Friuli è l’attacco su due fronti ha funzionato. Il la definitivo glielo ha dato Renato Zero: non soltanto ha sposato l’idea, ma il giorno dopo averne parlato con Foffo, ci ha subito mandato la prefazione (il cui titolo parla da sé: ’Rammaricatevi di non esserci stati’, ndr)".

Com’è andato avanti il lavoro?

"Foffo vive sulle colline toscane vicino a Prato, io sto a Roma, Francesca a Milano: andavamo ogni week end possibile a casa sua a registrare e io ho precedentemente studiato la sua discografia. La pandemia ha rallentato, ma ne abbiamo approfittato per una prima stesura, poi, non appena è finita, ci siamo visti e confrontati".

La sua è una vita incredibile, da protagonista della storia della musica italiana. E non è finita qui.

"Sì, compirà 80 anni a febbraio e continua ad essere l’ingegnere del suono per gli Elii, che hanno appena annunciato la loro reunion: Foffo è un professionista a servizio degli artisti, fondamentale".

Cosa ti ha colpito di più?

"Quando hai davanti una persona con questo vissuto, non puoi che avere un’invidia buona nei suoi confronti. La parte di Elio è gustosissima, ma sono innumerevoli i ricordi da citare, come quando, con il loro gruppo, sono stati chiamati da Riccardo Del Turco a fare le voci di ’Luglio’. Poi, le bizzarrie di Lucio Dalla, che si spogliava fino a cantare in mutande, oppure le registrazioni di Renato Zero, in cui la Rca non credeva, fatte con ostinazione e determinazione in uno studio in demolizione. E ancora i provini del giovedì aperti a tutti, raccolti in un archivio pieno di cose surreali. Mi sono divertito tantissimo".