Una vita per il volontariato: "Una persona stupenda"

"Siamo addolorati, una perdita che lascia senza parole. Era una persona entusiasta della vita, sempre disponibile ad aiutare". Ha suscitato grande cordoglio in città la scomparsa di Isabella Braibanti, la donna di 65 anni deceduta nel tragico incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio sull’A15, in direzione Parma. Parole piene di dolore, quelle di Gabriella Peroni, presidente di Aidea La Spezia, associazione dove Isabella era associata da diversi anni e metteva a disposizione le proprie qualità e il proprio tempo a favore di tanti progetti. "Era una persona solare, sapeva fare tante cose, ballare, cantare, e metteva a disposizione queste potenzialità e qualità a favore delle persone di cui si occupava – spiega la Peroni –. Isabella ha sempre partecipato alle nostre attività, soprattutto quelle di animazione rivolte ai bambini e agli anziani, e a persone con particolari disagi".

Tante le iniziative dell’associazione in cui Isabella era coinvolta. "Ha partecipato al progetto Nati per Leggere, rivolto ai bambini più piccoli, perchè aveva particolari capacità di espressione della lettura. Valori, quelli del volontariato, che Isabella stava trasmettendo anche alle figlie. Amava tantissimo la sua famiglia – dice il presidente di Aidea – era una persona stupenda: la sua scomparsa ci colpisce profondamente". Isabella Braibanti venerdì si stava recando a casa della madre, in provincia di Parma. Al 47 chilometro dell’A15, lo schianto tremendo contro il rimorchio di una bisarca che, sbandando, aveva invaso la corsia di marcia dove stavano sopraggiungendo alcune auto. Un urto che purtroppo si è rivelato fatale alla donna, che viaggiava a bordo di una Citroen. Sulla tragedia è in corso un’indagine da parte degli agenti della Polizia stradale di Parma.

mat.mar.