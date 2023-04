Una vita dedicata agli altri In pensione dopo 40 anni entra nella Croce Rossa

La divisa cambierà colore ma non lo spirito. Dopo oltre 40 anni di servizio nella Polizia di Stato l’ispettore superiore Rosario Izzo dalla prossima settimana sarà un sessantenne...pensionato. Ma senza nessuna intenzione di riposare. Per lui è già pronta un’altra uniforme, quella della Croce Rossa Italiana comitato di Follo che lo ha ’arruolato’ nella squadra dei volontari. Il saluto alla carriera iniziata a 18 anni è stato un commosso applauso che oltre 200 colleghi di diverse forze dell’ordine gli hanno tributato alla fine del corso riservato agli operatori di polizia organizzato all’ex ceramica Vaccari di Ponzano dal Comune di Santo Stefano, in collaborazione con l’associazione culturale spezzina ’Scuola di Formazione Professionale’. Il rappresentante, il vice comandante della polizia locale Andrea Prassini, gli ha consegnato una targa ricordo e con l’ispettore superiore si sono congratulati il procuratore capo Antonio Patrono, Leonardo Moretti e Giuseppe Ruffolo psichiatri e consulenti del Tribunale. Rosario Izzo dal 2008 è in forza alla sezione operativa sicurezza cybernetica diventandone poi il responsabile. Un lungo viaggio iniziato al reparto mobile di Genova, poi alla Stradale, squadra volante di Torino e poi l’arrivo in Questura a Spezia.

E adesso? "Intanto – spiega Rosario Izzo – porto a termine i congressi ai quali ho garantito la mia disponibilità. Poi dal 1 maggio indosserò la divisa rossa del volontario proseguendo gli incontri con i ragazzi, dedicandomi alle problematiche che possono crearsi nel mondo del web cercando di fornire consigli giusti e aiutare come ho sempre fatto insieme a tanti splendidi colleghi".

Le mancherà la Polizia?

"Tanto. E se avessi potuto sarei rimasto ancora in servizio qualche anno. L’età anagrafica non corrisponde alla voglia di fare, di organizzare e creare sempre qualcosa di buono". Negli ultimi anni ha trattato un argomento estremamente delicato: quello delle truffe e purtroppo anche violenze attraverso la rete.

Cosa si porta dietro?

"Non nascondo che ci sono stati brutti momenti, soprattutto quando si tratta di bambini, adolescenti e donne. Per questo continuerò a organizzare corsi per tenere sempre accesa la luce sui pericoli che l’uso di uno strumento fantastico come Internet può nascondere se utilizzato con scopi illeciti".

Adesso la nuova avventura è alla Croce Rossa..

"Darò una mano mettendo a disposizione la mia lunga esperienza ma uscirò anche sui mezzi soprattutto nel settore dei servizi sociali. Ho chiuso in bellezza una lunga storia di vita e ringrazio tutti i colleghi con i quali ho percorso un tratto di strada. Gli applausi ricevuti al termine del convengo nel quale ero relatore alla Vaccari sono stati un gradito riconoscimento, per la persona oltre che il poliziotto".

Massimo Merluzzi