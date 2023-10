Una vetrina d’eccellenza per le aziende

Ecco le aziende aderenti al festival. Partiamo dall’Aquatec di Venezia Mestre, che svolge la sua attività di mitilicoltura nel tratto di mare situato tra le foci del fiume Livenza e del fiume Piave. La società ha iniziato, da qualche anno, l’allevamento di ostriche concave utilizzando le strutture (travi) finora utilizzate per le cozze. Lo Stagno di San Teodoro è una laguna costiera di straordinaria bellezza: qui, da vent’anni, e prima azienda in Italia a farlo in via esclusiva, la Compagnia Ostricola Mediterranea alleva ostriche. Oltre alla coltura dei muscoli, tra i più buoni e saporiti, la Cooperativa Mitilicoltori Spezzini della Spezia è impegnata nella produzione di ostriche, differenti da tutte le altre perché si cibano quasi esclusivamente del phytoplancton locale. La cooperativa Varano la Fenice di Cagnano Varano, nel Foggiano, è stata costituita nel 1988 ed ha svolto da sempre attività di allevamento mitili; dal 2015, la cooperativa ha introdotto le ostriche in allevamento utilizzando gli stessi filari impiegati per i mitili. La Perla del Delta di Scardovari (Rovigo) nasce nel 2016, dall’incontro tra Alessio Greguoldo e Florant Tarbouriech, inventore dell’innovativo sistema che ricrea una marea artificiale. Da oltre quindici anni, Marinove seleziona e alleva ostriche concave, ostriche piatte e vongole a partire dal novellame e dal pre-ingrasso; l’azienda è presente grazie alla ‘Famille Beaulieu’, che da quattro generazioni coltiva molluschi in Bretagna.

Dal 1930, le cooperative Moromar e Il Faro allevano di cozze, arselle, ostriche e altri mitili a Olbia. Dieci anni fa hanno dato inizio all’allevamento dell’ostrica crassostrea cigas, da qui è nata Insula, ostrica della Sardegna. Portare la cultura delle ostriche nel Bel Paese: da qui nasce Oyster Oasis, fondata nel 2014 da professionisti italiani e francesi. Con oltre 200 tipologie di ostriche provenienti dalle migliori filiere d’Europa, Oyster Oasis vanta il più vasto parco ostriche in Italia. Sarà presente con le ostriche San Michele, Mater, San Teodoro e Maestrale.

