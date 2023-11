Una stretta contro l’alta velocità. Lerici, ecco due nuovi autovelox Provinciale e statale nel mirino

LERICI

Da anni gli appelli si susseguono senza soluzione di continuità, messi nero su bianco dai residenti allarmati dall’elevata velocità con cui vengono affrontate le strade statali e provinciali che si insinuano all’interno dei centri abitati lericini. Il Comune, che negli anni scorsi ha cercato di affrontare il problema con soluzioni più leggere come gli attraversamenti pedonali rialzati e gli ’speed display’, ha deciso di ricorrere alle maniere forti, puntando deciso sull’installazione di nuovi autovelox nei punti nevralgici delle arterie a maggior scorrimento. Il provvedimento della giunta comunale è di pochi giorni fa, e affida agli uffici il compito di provvedere all’acquisto o al noleggio delle attrezzature necessarie, e a richiedere l’autorizzazione agli enti proprietari delle strade. I due dispositivi per la rilevazione della velocità saranno installati lungo la provinciale 331 di via Gozzano, nel tratto compreso tra lo svincolo Primacina e il viadotto Fosso del Pino, e in località Senato, nel tratto lericino della strada statale 432. Nel documento, si fa riferimento alle "segnalazioni che pervengono dai residenti circa l’elevata velocità dei veicoli sulla strada statale di Senato, e sulla strada provinciale di Gozzano, specialmente nel tratto compreso tra la galleria di Sottopugliola e l’intersezione con viale della Vittoria di San Terenzo", e si sottolinea "l’elevato tasso di incidentalità rilevato sulla via Gozzano rispetto alle altre strade del territorio, da ultimo lo scontro frontale tra due veicoli con auto distrutte e feriti in entrambe le auto". Contestualmente, il Comune ha deciso di intervenire su un’altra problmeatica della zona di via Gozzano, ovvero quella del sentiero che collega le frazioni di Pugliola e Solaro con la Vallata, utilizzato da molti cittadini: il sentiero si interrompe su via Gozzano in corrispondenza dello svincolo Primacina, per poi riprendere sul lato opposto, costringendo i pedoni ad attraversare la strada in un punto a rischio. La soluzione, in questo caso, sarà la realizzazione di un attraversamento pedonale in prossimità dello svincolo Primacina, con la creazione di un percorso pedonale di collegamento tra i due tratti del sentiero e l’installazione di un semaforo a chiamata "al fine di rallentare la velocità dei veicoli nel tratto di strada interessato" e facilitare ai pedoni l’attraversamento stradale in sicurezza.

Matteo Marcello