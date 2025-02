"Una soluzione a portata di clonazione"

Pessina*

Dei dragaggi nei porti italiani si discute da anni e i tempi per la realizzazione di operazioni vitali per l’attività dei singoli scali marittimi continuano non solo a essere drammaticamente lunghi ma anche oggetto della massima incertezza. Il caso della Spezia e di Genova può fornire una soluzione immediata ed efficace: dragare i fondali nei porti dove esiste la necessità cogente di farlo e spostare i materiali per riempire strutture, molte delle quali a tenuta stagna, nei porti che sono impegnati nella realizzazione di queste infrastrutture. Sembra il segreto di pulcinella, ma proprio la porta schiusa dall’integrazione fra Genova, impegnata nella realizzazione della diga e nel riempimento dei cassoni, e La Spezia, impegnata con un ritardo di quasi un decennio, nel dragaggio dei fondali fornisce una soluzione che potrebbe in tempi brevissimi essere clonata in altri porti. È quindi necessario in tempi brevissimi procedere a una mappatura ’in & out’, ovvero dei porti che devono liberarsi di materiali sui fondali per poter disporre di pescaggi in grado di far entrare le navi di maggior tonnellaggio e dei porti che hanno necessità di materiali per riempimento di cassoni, nuove infrastrutture di riempimento e casse di colmata. Come agenti e quindi come conoscitori delle varie realtà ed emergenze portuali, siamo disposti a mettere a disposizione la nostra conoscenza per realizzare una semplicissima banca dati che bypassi i vari soggetti autorizzativi, semplificando le procedure esattamente come accade in nord Europa dove i dragaggi sono considerati a ragione semplici lavori di manutenzione".

* Presidente di Federagenti