"Una sola corsa in più ci cambierebbe la vita"

Gachi è arrivato a Spezia il 28 giugno del 2018, quando è venuto a lavorare per i cantieri Sanlorenzo. Dipendente della Sunshine Servizi Srl, una delle tante aziende della galassia che ruota attorno al colosso della nautica, si occupa delle attività di verniciatura e imbiancatura delle varie componenti che compongono i lussuosi yacht che si costruiscono nello stabilimento amegliese. Nella nostra città ha messo radici, con tanti sacrifici sta acquistando un appartamento e qui, tra pochi mesi, nascerà il suo primo figlio. È proprio alla moglie incinta che corre il suo pensiero appena uscito dal lavoro, anche se per riabbracciarla dovranno passare almeno due ore.

Un tempo troppo lungo Gachi?

Credo di si, perché con una semplice corsa in più si potrebbe dimezzare l’attesa. È capitato in questa settimane che mia moglie avesse bisogno urgente di me e che io non abbia potuto esserle accanto quando aveva necessità. Ho parlato di questo al mio capo, è stato molto gentile, in casi estremi si è offerto di accompagnarmi con la sua macchina. Non potrei mai perdonarmi di non essere stato all’altezza del mio ruolo di marito e di padre.

Cosa pensa degli spezzini e degli italiani?

"Mi trovo bene. Prima di arrivare in Liguria sono stato ad Ancona, alla Crn del gruppo Ferretti, e prima ancora a Napoli, sempre nella cantieristica. L’Italia mi piace, se non fosse così non ci avrei portato a vivere mia moglie. Mio figlio crescerà a Spezia, andrà a scuola qui, potrà studiare e probabilmente fare un lavoro diverso dal mio. I nostri sacrifici saranno per lui".

Gachi ha solo 27 anni ma ha già le idee chiare. Ha la consapevolezza che lo studio potrà essere per il suo bambino un mezzo di riscatto. Mentre aspetta da più di un’ora l’autobus che lo riporterà a casa alla fermata appena fuori l’area dello stabilimento, ha spesso uno sguardo pensieroso. Sembra quasi sognare suo figlio mentre un giorno lontano entra nel cantiere come cliente e non come operaio.

Vimal Carlo Gabbiani