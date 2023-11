Una sfilata di moda all’auditorium per aiutare la ’Casa sulla roccia’

La moda al servizio della solidarietà, grazie alla virtuosa sinergia fra Lions club, Caritas diocesana e operatori commerciali, col patrocinio dell’amministrazione comunale. L’evento si è svolto nell’auditorium dell’Autorità di sistema portuale per iniziativa del Lions Club La Spezia degli Ulivi, di cui è presidente Mariangela Rebecchi. La sfilata ha una storia più che ventennale e grazie al suo successo il club è riuscito a realizzare nel tempo numerosi service a favore della città. Nutrita la presenza di autorità lionistiche – molte delle quali provenienti dall’Emilia –, e di rappresentanti delle istituzioni civili e militari. Dopo i saluti del sindaco Pierluigi Peracchini, del presidente della Caritas don Luca Palei e della presidente di zona del Lions Francesca Leonetti, delegata del governatore Giorgio Ferroni, molti gli interventi “al femminile” che hanno portato il saluto in un Club di solo donne: il prefetto Maria Luisa Inversini, la presidente del tribunale Diana Brusacà, la segretaria generale dell’Autorità di sistema portuale Federica Montaresi, la comandante dei vigili del fuoco Maria Francesca Conti e Licia Vanni, capo area detenuti della Casa circondariale spezzina. Il service sarà destinato a “La Casa sulla Roccia” nata dall’esigenza di rispondere ai bisogni di quei minori che necessitano di un allontanamento temporaneo dal nucleo familiare in difficoltà nello svolgere il proprio ruolo educativo e socializzante. La sfilata è stata curata da numerose socie del Club, con la “voce” della socia Lions Antonella Occhipinti che ha illustrato gli eleganti capi proposti e gli accessori di molti negozi della città. L’evento si è concluso con ricco buffet, offerto dagli esercizi commerciali spezzini.