Una serata tutta di ’Feste’ Favola per adulti al Civico

Una favola per adulti senza parole, in una sarabanda di maschere e personaggi, una ventina, che si ritrovano ad interagire in svariate situazioni. È ‘Feste’ la nuova tappa della Stagione di Prosa del Teatro Civico, in programma stasera, alle 20,45. In una maestosa villa sul mare, tutto è pronto per la celebrazione di un matrimonio e della conseguente festa, nella quale i meno convinti paiono essere proprio i due sposini. Dietro la villa si nasconde un cortile, sporco e caotico, dove il personale lavora senza sosta per cucinare, preparare, sorvegliare, pulire, ordinare. In un poetico equilibrio fra tragedia e comicità, gli adorabili personaggi di ‘Feste’ fanno del loro meglio per assicurare l’approvvigionamento e il funzionamento della magnifica casa sul mare. Condannati però a rimanere fra i deboli e i vinti, lottano per la loro dignità e il rispetto da parte dei ricchi padroni. Ma improvvisamente il mare scompare, lasciando solo un deserto di sabbia e pietra. Per un momento, tutto si ferma. La musica, tuttavia, suona ancora e ancora più forte, perché la celebrazione dell’amore deve continuare con tutti i mezzi. ‘Feste’, messo in scena dalla compagnia berlinese Familie Floz, è una storia tragicomica sul perseguimento della felicità individuale, ma dietro la quale c’è di più: come gli angeli di Paul Klee, le maschere testimoniano, con la loro silenziosa immobilità, l’impetuosa follia del progresso. In scena, con la regia di Michael Vogel (coregista Bjoern Leese), ci sono Andres Angulo, Johannes Stubenvoll e Thomas van Ouwerkerk (tutti e quattro autori dello spettacolo insieme a Hajo Schüler). Info e biglietti al botteghino del Civico con ingresso da via Carpenino, dalle 8.30 alle 12, al numero 0187 727521 o all’email [email protected]

Marco Magi