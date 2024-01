Una serata, due spettacoli ’Trac Festival’ si sdoppia nel segno del ’Cirque’

Due spettacoli in un’unica serata sotto lo chapiteau del Pin, per la rassegna ‘Trac Festival’, che stasera, alle 21, prevede, innanzitutto, il Cirque de la Guirlande, in scena con Lueur. Uno spettacolo di mano a mano, di e con Augustin Mugica et Zoé Mugica Ballanger. A seguire, il Circ Pistolet con ‘Without feet on the ground’, di e con Enric Petit e Rat Serra, della durata di 30 minuti. Augustin Mugica e Zoé Mugica Ballanger si sono conosciuti nel 2015 all’età di 15 anni. Negli anni trascorsi insieme hanno studiato e affinato discipline che permettono di esplorare il corpo a diversi livelli, tra terra e aria, sempre sostenendo la loro voglia di girovagare e affermando la loro indipendenza.

Lueur, della durata di circa 25 minuti, è la loro prima creazione da autori, uno spettacolo breve, leggero e intenso capace di creare con il pubblico un momento di intima condivisione. Al centro di un cerchio luminoso, due corpi si incrociano, si sollevano e si fondono. Il tempo è sospeso in movimenti ritualizzati, mescolati con animalità, tra deformazione dei corpi e muscoli che si muovono sotto la pelle. Il lavoro del Circ Pistolet ha vinto il Premio Zirkolika per il miglior spettacolo di strada dell’anno 2017. ‘Without feet on the ground’ è un viaggio nel passato, in quei pomeriggi estivi, pieni di giochi e di bei momenti, a volte ridendo, a volte sudando, ma sempre divertendosi, accompagnati da emozioni autentiche e complicità, alla ricerca del fragile equilibrio tra due persone. Due amici danno libero sfogo alla loro fantasia in uno spettacolo circense che esplora le tecniche tradizionali con un’estetica contemporanea. Ingresso (per entrambi gli spettacoli): intero 10 euro, ridotto 7 euro. I biglietti si possono acquistare al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino) dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 19, oppure dalle 18 al Pin, con biglietteria in via Mazzini. Informazioni allo 0187 727521.

Marco Magi