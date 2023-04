Una sede dei sindacati dentro l’Outlet village

Taglio del nastro, ieri mattina, per i locali riservati alle organizzazioni sindacali all’interno di Brugnato 5Terre Outlet Village. Un ufficio rivolto al pubblico, che fornirà consulenza sindacale, servizi fiscali e di patronato ai cittadini e ai dipendenti dei negozi del centro brugnatese, e che rappresenta uno dei primissimi casi in Italia. "Siamo soddisfatti, questa sinergia rappresenta una best practice a livello nazionale - dicono Luca Comiti di Cgil, Antonio Carro di Cisl e Marco Furletti della Uil - una tappa importante della proficua collaborazione con l’Outlet di Brugnato, caratterizzata da corrette relazioni sindacali. Lo spazio che potremo utilizzare ci permetterà di entrare in contatto capillare, attraverso i nostri operatori, con i lavoratori dell’Outlet e con il pubblico, che potranno usufruire dei nostri servizi". L’apertura dello spazio fa parte delle azioni previste dal protocollo d’intesa firmato lo scorso ottobre dalla San Mauro e le sigle sindacali. Una piattaforma nata con l’obiettivo di offrire supporto e favorire l’empowerment dei lavoratori, che si sta sviluppando in questi mesi: da settembre, grazie all’accordo tra proprietà e Comune, i dipendenti potranno usufruire a prezzi ribassati del nido d’infanzia Mammolo. "L’apertura di questo spazio ci offre la possibilità di dare concretezza a quanto previsto dal protocollo – dichiara Marina Acconci, amministratore delegato di San Mauro – Un servizio utile non solo ai lavoratori di Brugnato 5Terre Outlet Village, ma a tutte le persone che abbiano necessità di servizi fiscali e di patronato, o di consulenza sindacale".