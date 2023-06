Una scuola per pasticceri sul lungomare di Lerici

Una scuola per pasticceri e produttori dolciari. Nasce a Lerici proprio al cospetto del Golfo dei Poeti, sulla passeggiata. La Pasticceria Illice apre le porte del suo laboratorio ai pasticceri amatoriali, dando vita a Illice Pastry School. Un ambiente dedicato alla formazione nell’ambìto, e molto in voga, mondo della pasticceria. Il giovane titolare talentuoso pluripremiato, nel mondo dolciario, Alessio Tocchio ha deciso di confidare i propri segreti e la propria padronanza delle tecniche base della professione e di aprire i suoi ricettari creati in questi anni di lavoro ai suoi corsisti, proponendo giornate dedicate a impasti di base, biscotti, torte moderne, dolci delle festività e molto altro, insegnando i fondamenti teorici ma anche pratici. Come si ricorderà il giovane allora ventiquattrenne Alessio Tocchio balzò agli onori delle cronache nazionali per essere diventato campione italiano monoporzione. Ma il massimo riconoscimento Alessio lo conquista alcuni mesi fa per iniziativa del celebre Gambero Rosso che ha conferito a Tocchio il premio speciale di categoria e lo colloca tra i primi 40 migliori pasticceri d’Italia.

Euro Sassarini