Una rivoluzione “green“ piena di incognite "La nostra energia deriva al 60% dal fossile"

Sarà più salubre, forse e a partire dal 2035 ma di sicuro e per il momento risulta caratterizzato soltanto da fenomeni di intensa e generalizzata preoccupazione. Si tratta del “clima“ che, almeno da mercoledì scorso (ndr.15 febbraio), ha interessato gran parte della nostra penisola e, in maniera più localizzata la nostra città. Sì, perché la decisione del parlamento europeo,che prevede lo stop definitivo alla vendita di veicoli nuovi a motore termico in favore di soli veicoli elettrici a emissioni zero, a partire dal primo gennaio del 2035, non solo ha sollevato dubbi in merito alla "rivoluzione verde" ma ha suscitato anche viva apprensione per il contraccolpo economico che rischia di produrre. E questo perché mentre l’Europa marcia quasi all’unisono, in Italia un buon 60% dell’elettricità deriva da fonti fossili dal grande impatto ambientale. A delineare il “quadro della situazione è Vittorio Graziani, presidente di Confcommercio Spezia e responsabile del settore auto di Simcar del gruppo FR di corso Nazionale: " E’ un provvedimento – spiega – che lascia perplesse larghe fasce del settore perché, se confermato, comporterà interventi pesanti e non solo al comparto prettamente automobilistico ma economico in generale: il settore auto, infatti, in Europa rappresenta quasi il 10%...