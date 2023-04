Una ragazza in barca a vela

Che cosa ti piace della vela? "Della vela mi piace il contatto con il mare, il fatto che si svolge all’aria aperta, che è competitivo e che è divertente".

Potresti raccontarci una normale giornata di lezione e la preparazione per le gare?

"In genere in un normale allenamento si arriva al circolo alle 14 e si arma la barca, poi ci si cambia e alle 14:40 si inizia la lezione, in cui l’allenatore spiega cosa si farà in acqua. Alle 15 si esce e in acqua si fanno gli esercizi spiegati a lezione. Circa alle 17 si rientra. Si disarma e ci si cambia. Alle 17:40 si fa lezione e l’allenatore ci spiega gli errori che abbiamo fatto, basandosi anche sui video fatti in mare".

Che cosa si prova in barca?

"In barca ti senti libero e spensierato".

Sono divertenti le regate?

"Sì, tantissimo, soprattutto nella parte della trasferta".

Con i compagni che rapporti si creano?

"Con la mia compagna di barca mi ci trovo benissimo e siamo molto amiche, con gli altri mi ci trovo bene e siamo amici".

Perché hai scelto questo sport? Che cosa ti fa continuare a farlo?

"Ho scelto questo sport mi sembrava interessante e poi ho continuato perché mi è piaciuto".