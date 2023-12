"Una politica fatta solo di spot". Le opposizioni stroncano la giunta

I principi cardine di una comunità sembrerebbero essere dimenticati e ridotti al minimo sindacale, ultimo passaggio prima della cancellazione. Un segno negativo accompagna il bilancio di fine anno dell’amministrazione comunale spezzina, visto però dagli occhi dell’opposizione consigliare che alle cifre, dati e ottimismo presentato dal sindaco Pierluigi Peracchini oppone un quadro a tinte ben differenti. Il resoconto di un anno di insuccessi, secondo i rappresentanti della minoranza consigliare, è stato presentato da Franco Vaira (Avanti Insieme +Europa), Andrea Montefiori e Martina Giannetti (Partito Democratico) e Giorgia Lombardi (LeAli Spezia). La spallata all’ottimismo è arrivata da Franco Vaira che ha presentato un dato significativo. "Spezia è risultata – spiega – al 63 esimo posto della classifica delle città dove si vive meglio, un biglietto da visita non certamente da prendere come esempio. Purtroppo questa amministrazione vive nell’auto elogio prendendosi meriti su operazioni svolte da altri enti oppure associazioni quando in realtà non riesce a gestire neppure i benefici del turismo. Un gettito che intanto non è distribuito in tutta la città ma che tocca soltanto alcune zone e comunque resta raccolto in una fascia temporale ristretta". Ridotti al lumicino gli investimenti sugli alloggi popolari, come rimarcato da Andrea Montefiori, tanto che dei 22 milioni di euro previsti da Regione Liguria soltanto 2 verranno utilizzati da Spezia. Ricordando che in Provincia ci sono 2 mila famiglie in attesa di un alloggio. "Una politica di spot - prosegue Martina Giannetti - che rimanda a domani quello che avrebbe già dovuto essere concluso senza dimenticare i tagli evidenti alle politiche sulla disabilità e anziani, nessun riferimento al fondo di morosità incolpevole e all’alternativa al reddito di cittadinanza".

Per rimarcare l’assenza di programmazione Andrea Montefiori porta l’esempio del Puc. "L’assenza di un Piano Urbanistico - ha rimarcato - che sostituisca quello del 2003 è emblematica. Senza una programmazione seria non si va avanti e dopo 7 anni di governo cittadino privi anche della minima riqualificazione dei quartieri la responsabilità non può dirsi di quelli di prima. Le opere previste e per altro tutte promesse durante la campagna elettorale sono tutte fallite. Che fine hanno fatto il tunnel di Monesteroli opure piazza del Mercato, la passerella? Per non dire dell’assenza di progetti di tutela di un territorio a rischio idrogeologico". Il tema dei tagli è stato ribadito anche da Giorgia Lombardi. "Assistiamo a una decrescita - spiega - su tutto ciò che contraddistingue una comunità: servizi sociali, cultura, sport, turismo mordi e fuggi. Stiamo assistendo a un utilizzo enorme di spesa sugli stumenti per la sicurezza ma nessuna programmazione per evitare l’insorgere del problema".

Massimo Merluzzi