Una piazzola per Grifo. L’elicottero di soccorso diventerà operativo tra febbraio e marzo

Il cielo della Liguria sarà protetto da Ponente a Levante dall’assistenza di Grifo, pronto a entrare in azione in caso di emergenza sanitaria oppure di protezione civile. Anche la piazzola di intervento di Sarzana, ricavata all’interno della pista dell’Aeroclub Lunense "Piero Lombardi" di via Alta nel quartiere di San Lazzaro, è ormai in fase di completamento e nelle prossime settimane dopo le operazioni di asfaltatura e il posizionamento dell’hangar l’elicottero giallo diventerà ufficialmente operativo tra febbraio e marzo. Il mezzo verrà pilotato dal personale della società proprietaria Air Green di Torino con la quale Regione Liguria ha allargato la convenzione già in atto a Villanova d’Albenga portandola anche a copertura dell’altro "spicchio" del territorio sostenuti da Soccorso Alpino e dal personale medico di Asl 5. La convenzione con Aeroclub Lunense presieduto da Lorenzo Lepore era già stata sottoscritta nelle scorse settimana ma ieri sono ufficialmente iniziati i lavori propedeutici alla realizzazione della base operativa quindi il posizionamento di un modulo di accoglienza per l’equipaggio, deposito di farmaci e degli equipaggiamenti. Sono arrivati a Sarzana per salutare la collaborazione che prevede nella prima fase la copertura di volo di 12 ore in attesa di allargarla a tutte le 24 ore, il presidente della giunta regionale Giovanni Toti, gli assessori Giacomo Raul Giampedrone e Angelo Gratarola, il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, il presidente della Provincia e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e la collega sarzanese Cristina Ponzanelli. Un’occasione unica che il presidente Toti ha colto al volo per rimarcare "l’impegno sulla sanità, iniziando dal Felettino sul quale è in corso il percorso di validazione del progetto, confermando le potenzialità del San Bartolomeo e allargando il servizio di elisoccorso".

Per l’assessore alla sanità Angelo Gratarola si è trattato di un tuffo nel passato. "Ho prestato servizio - ha ricordato - nel’elisoccorso sanitario in Piemonte anche se questo mezzo dispone di una attrezzatura decisamente evoluta che consentirà di coprire il Levante della Liguria". L’elicottero, ha sottolineato l’assessore Giacomo Raul Giampedrone "in grado di alzarsi in volo dalla richiesta di intervento in 7 minuti sarà fondamentale per affrontare qualsiasi emergenza territoriale anche di protezione civile".

Massimo Merluzzi