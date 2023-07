Una piattaforma per accedere alla finanza agevolata

Una piattaforma per chi vuole accedere alla finanza agevolata. A mettere in campo “Banditalia“ è la Confcommercio La Spezia. Cosa sono la Finanza Agevolata e la Crisi d’Impresa. Lo scopo è quello di promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione, sviluppare, fornire sostegni e aiuti concreti alle imprese che vogliono consolidare la propria posizione o a coloro che aspirano a diventare imprenditori. Vista l’enorme richiesta di accesso ai contributi, la complessità nella redazione e nella presentazione delle pratiche, è diventato sempre più difficile per le imprese accedere a questi strumenti. A ciò si aggiunge il problema dei requisiti da rispettare. "Accedendo al servizio di Censimento e Affiliazione – ha detto Sabatino – che offre il supporto di professionisti e di un tecnico dedicato, utilizzando software innovativi che raccolgono tutti i dati e la documentazione necessaria, prepareremo per ogni impresa le pratiche istruttorie simulate prima della pubblicazione della data di presentazione del bando, rilevando i potenziali problemi che possono portare al rigetto della richiesta e fornendo il supporto per la loro risoluzione"

"In un settore molto complicato dove vi è l’esigenza di introdurre nuovi sistemi avanzati abbiamo deciso di monitorare con una case study il procedimento di Banditaliani – ha aggiunto direttore di Confcommercio Roberto Martini –. Crediamo sia importante dare alle aziende della nostra provincia la possibilità di testare questo innovativo servizio che non si basa sul vecchio modello"