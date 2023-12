Una piaga per le aziende. Nuova normativa dell’Ue sui ritardi dei pagamenti

Un confronto sul potenziamento del nuovo regolamento Ue contro i ritardi dei pagamenti si è tenuto fra il presidente di Confartigianato La Spezia Paolo Figoli e l’europarlamentare spezzino Brando Benifei, capodelegazione Pd a Strasburgo. Una vera e propria piaga che mina la salute economica delle imprese, quando non ne causa il fallimento, che "in un caso su quattro nell’Ue è dovuto a ritardi nei pagamenti" sottolinea l’associazione. Accogliendo favorevolmente la revisione della direttiva comunitaria in vigore dal 2011, Confartigianato dà il placet per la proposta di regolamento del parlamento e del consiglio europei, suggerendo alcuni correttivi.

"Riuscire a vincolare il pagamento delle fatture entro 30 giorni – sottolinea Figoli – sarebbe certamente una svolta. Il tema è molto sentito dalle aziende, che lottano da sempre contro la cultura dei cattivi pagamenti. I ritardi riducono la liquidità, la possibilità di occupare, impedendo la crescita. Si stima che costi alle imprese europee 275 miliardi di euro all’anno, con un effetto domino: ogni ritardo ne provoca altri quattro". Rivendicata attenzione sul rischio allentamento del termine di 30 giorni per pagare le fatture, considerato essenziale per garantire alle piccole imprese la certezza dell’incasso e la programmazione di investimenti. Misure più efficaci vengono sollecitate per quanto riguarda i pagamenti negli appalti pubblici, prevedendo criteri di demerito per escludere i cattivi pagatori dall’aggiudicazione delle gare e provvedimenti ad hoc contro i ritardi di pagamento delle pa. Confartigianato auspica anche l’introduzione di introdurre meccanismi nazionali per la compensazione tra i crediti nei confronti della Pa con debiti tributari, previdenziali e assistenziali. "I ritardi dei pagamenti di Stato, Regione, Comuni, partecipate e Asl – ha dichiarato Alessio Caldassi, presidente Edili Confartigianato e titolare dell’impresa Sp.Ca – nel passato hanno causato un extracosto a tante piccole imprese che hanno dovuto chiedere prestiti in banca per finanziare la carenza di liquidità derivante dalle fatture non saldate. A questo problema si somma la rinuncia a effettuare investimenti, il ritardo dei pagamenti verso i fornitori e degli stipendi, senza contare le penali per il ritardo nel pagamento di imposte e contributi". Per quanto riguarda l’Italia, Confartigianato stima che in un anno i versamenti incassati dallo Stato dalle imprese fornitrici della Pa utilizzabili per la compensazione ammontino a 31,2 miliardi di euro, pari al 50,9% dei 53 miliardi di euro di debiti della Pa nei confronti delle imprese. Nello Spezzino, le aziende che fra i clienti più significativi hanno la Pa, censite dall’associazione, sono circa 240. "Sto lavorando a emendamenti alla nuova proposta di regolamento della Commissione Europea – ha annunciato Benifei –. Due punti sono il rafforzamento delle misure di trasparenza, e la possibilità di usufruire di meccanismi di compensazione per le imprese creditrici nei confronti delle Pa".