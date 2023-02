Una petizione per la tutela del paesaggio

"Difficile interagire con questa amministrazione che si barrica dietro un successo elettorale per perseguire politiche e interventi eccessivamente onerosi, con risultati sostanzialmente mediocri e a volte anche inutili" così il circolo Legambiente di Lerici va all’attacco della giunta Paoletti a cui addebita "interventi invasivi scoordinati, senza una comprovata e condivisa strategia di tutela, conservazione e valorizzazione andando verso una Lerici più brutta e più povera!". Dalla denuncia alle proposte di principio, quella veicolate in una petizone

"Come circolo di Legambiente - spiegano gli ecologisti - abbiamo più volte sostenuto la necessità di uno strumento che consente di determinare un programma organico di interventi per quanto concerne lo sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Urbano, oltre che alla sua manutenzione e gestione". Con la petizione sottoscritta da molti cittadini residenti e da alcuni frequentatori abituali, consegnata all’ufficio protocollo, vengono esplictate le richieste. Ecco quella principale: "Che il il Comune di Lerici adotti un Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano redatto in conformità ai principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione, dal DLgs 422004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dal DLgs 1522006 (Codice dell’Ambiente) dal D.Lgs 102013 (Norme per lo sviluppo delle aree verdi urbane ) dalla Convenzione Europea del Paesaggio, e dall’Agenda2030 dell’ONU".  Legambiente chiede altresì che il Comune di Lerici inserisca il “Piano Comunale del Verde” come strumento strategico nella pianificazione urbanistica locale, per una ampia e corretta attuazione della Dlgs 102013, per il disposto costituzionale, per gli impegni presi in sede di Unione Europea e ONU. Altra istanza: "Che i processi progettuali, decisionali e di controllo avvengano con la partecipazione attiva di singoli cittadini, delle parti sociali e dei gruppi di espressione della società".