Una passeggiata a caccia di piante con i cappuccini

Un appuntamento primaverile a contatto della natura e delle tradizioni più antiche. È lo scopo della giornata di domenica 5 marzo organizzata dal convento dei frati cappuccini di Monterosso. Ci si ritrova proprio lì alle 10, poi alle 10.30 via alla passeggiata nelle valli e nei terreni intorno a Monterosso per cercare le piante, cominciare a riconoscerle e fotografarle. Si rientra al convento alle 12.30 con uno spuntino aromatioco. A seguire una lezione su storia e qualità delle alimurgiche. Poi il racconto dei giardini conventuali e delle erbe coltivate dai frati con padre Renato. Vengono consigliate scarpe comode per l’arrivo al convento e per la passeggiata che prevede percorsi in salita e discesa. Info e iscrizioni: [email protected]