Una parete per raccontare il sogno. Oggi al Camec inaugura la mostra

Prima di tutto loro. I pittori e gli scultori spezzini che hanno dato vita alla mostra ‘Pensieri d’artista - Sedici vite in cornice’, il cui vernissage è previsto per oggi, subito dopo la presentazione dell’omonimo libro, al secondo piano del Camec. Sedici protagonisti raccontati in un volume, che hanno scelto, a proprio piacimento, e con estrema libertà, un’opera da esporre nella quadreria di quel settore del museo di arte moderna e contemporanea, nei locali adiacenti a quelli che ospiteranno, dal 12 aprile prossimo, la grande esposizione dedicata a Lucio Fontana e Giorgio Morandi.

La mostra, allestita dagli operatori del Camec sulla base di un progetto elaborato dall’architetto Giuliano Giaroli e dall’art director Emanuele Martera, si sviluppa nella forma di una quadreria sul modello già sperimentato ai piani sottostanti per la nuova sistemazione della collezione permamente rivista alla luce delle indicazioni e delle linee di indirizzo date dal curatore Gerhard Wolf. Sedici opere, dunque – quattordici quadri e due sculture –, disposte a riempire un’unica parete. Un opuscolo illustrato fungerà da didascalia collettiva e, riprodotto su comoda carta, potrà essere prelevato e conservato anche dopo la visita all’esposizione, garantendo ai fruitori la possibilità di districarsi fra opere e autori.

Eccoli qua gli artisti (in ordine alfabetico, come nel libro, e non in ordine di opere esposte) di cui si potranno ammirare i lavori, per lo più recenti o appositamente realizzati per l’occasione): Massimo Angèi, Mirko Baricchi, Pietro Bellani, Jacopo Benassi, Roberto Braida, Marco Casentini, Piero Colombani, Manuel Cossu, Lorenzo D’Anteo, Fabrizio Mismas, Franca Puliti, Walter Tacchini, Sergio Tedoldi, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone e Luciano Viani. Mescolanza di generi, linguaggi e tecniche diverse. Così come differenti, e spesso unici, sono i percorsi di formazione seguiti da ciascuno di loro. In ogni caso sarà davvero un bel vedere: noi, in anteprima, lo abbiamo già fatto, naturalmente. La mostra, realizzata grazie al prezioso contributo del Comune della Spezia, che ha la proprietà dell’edificio e che ha concesso gli spazi a uso gratuito, sarà visitabile fino a domenica 16 marzo, tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 del mattino alle 18. Sarà davvero interessante, per gli spezzini, scoprire attraverso quali percorsi di incontro e confronto, spesso non soltanto a distanza, questi artisti siano riusciti a fondere contenuti e linguaggi espressivi in un’unica grande esperienza espositiva. Un’ottima occasione per focalizzare l’attenzione su uno spaccato di arte contemporanea del territorio a benificio di chi lo abita ma anche dei turisti.

E quindi, abbiniamo agli autori, anche la loro opera: Angèi e ‘Tutti gli elementi in perpetuo movimento’, Baricchi e ‘Babel 52’, Bellani e ‘Figure osservanti’, Benassi e ‘La Spezia 2025’, Braida e ‘Dimensione Scarlatta’, Casentini e ‘All Around’ (in prestito dalla collezione permanente del Camec), Colombani e ‘Tauromachia, Viaggio, Identità’, Cossu e ‘Tutti pazzi’, D’Anteo e ‘Gerarca silvestre’, Mismas e ‘Surfista’, Puliti e ‘L’onda’, Tacchini e ‘Maschera. Simbolo della vita’, Tedoldi e ‘Il fumatore’, Tomaino e ‘Castell’, Vaccarone e ‘Forma che muta’, Viani e ‘Rosso di luce’. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero al numero di di telefono 0187 727530 o inviare una mail a [email protected].