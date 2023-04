Una palestra a zero emissioni per gli atleti della ginnastica Il nuovo volto del ’Palamariotti’

Una nuova palestra per la ginnastica artistica e le persone con disabilità nascerà nelle immediate vicinanze del PalaMariotti. Per la sua realizzazione sono previsti investimenti per un importo di 5.349.886,38 euro. "Metà finanziati con il Pnrr, il restante con un mutuo – spiega il sindaco Pierluigi Peracchini –. Dopo la piscina, ecco dunque una palestra, a zero emissioni e all’avanguardia, che si inserisce in un contesto più generale di riqualificazione della zona".

Presentato dunque il progetto della struttura che sorgerà tra via della Pianta e via Federici, poi l’amministrazione comunale, nelle prossime settimane, emetterà il bando di gara per la costruzione dell’infrastruttura sportiva con presumibile inizio dei lavori dopo l’estate e termine entro il 2024. La progettazione, sulla base delle indicazioni fornite dal Comune, è stata elaborata da uno studio professionale costituito dall’architetto Filippo Franchetti Rosada (capogruppo, mandatario), l’ingegner Leonardo Catarzi, l’architetto Luca Peghini e l’ingegner Federica Landi. In quella porzione dell’area del Palasport, dunque, nascerà una nuova struttura, ecocompatibile, all’avanguardia e che diventerà, non solo un punto di riferimento per gli atleti locali che si devono allenare, ma sarà in grado in grado di ospitare gare di livello locale e regionale, rispettando le normative vigenti del Coni e tutti i requisiti sul risparmio energetico. Sono previsti spazi interni così suddivisi: due spogliatoi per arbitri e una zona destinata agli spettatori, dotata di idonei servizi igienici e percorsi separati per l’ingresso. Inoltre saranno costruite tribune con una capienza di 198 spettatori. Nell’area parterre, la zona destinata all’attività sportiva e quella per ospitare gli spettatori saranno distinte. Le dimensioni della zona per gli atleti sono di 24 per 39 metri, comprese quelle di rispetto perimetrali di larghezza pari a 1,50 metri, per una superficie di 936 metri quadrati (l’altezza dei soffitti sarà di 7 metri). L’utenza prevista è di 43 ginnasti (50 persone se si considerano anche gli arbitri). L’impianto sarà dotato di quattro spogliatoi per gli atleti, tutti accessibili anche in modo indipendente, e due per i direttori di gara. Inoltre sono state distinte le aree di sosta a servizio dell’impianto destinate agli atleti da quelle per gli spettatori. Il progetto, oltre alla costruzione ha anche l’obiettivo di riorganizzare l’area adiacente a quella del Palasport, che attualmente risulta occupata da un riempimento di terreno. Gli accessi potranno avvenire da due direzioni: l’ingresso principale, con brevi rampe a norma per soggetti diversamente abili, sarà quello previsto dall’adiacente via Federici.

Marco Magi